Столицу Франции громят «жёлтые жилеты». Что сейчас происходит на улицах Парижа?

Новости Франции. «Желтые жилеты» вернулись на улицы Парижа и других городов после летнего затишья, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Активисты вновь взрывают социальные сети призывами выходить на улицы.

Зная, что в толпе могут быть кассеры (так во Франции называют профессиональных погромщиков), магазины и рестораны предусмотрительно закрылись, спасая свой бизнес. Требования: к привычным зарплатам и пенсиям сейчас добавилось недовольство системой здравоохранения, которая не смогла противостоять пандемии COVID-19. Большинство манифестантов пыталось прорваться через полицейские кордоны на пути к Елисейским полям, где действует запрет на массовые акции.

Демарш ожидаемо вылился в столкновения с полицией и жандармерией. Участники акции поджигали мусорные баки и опрокидывали городское оформление. Правоохранители в свою очередь применили силу. Чтобы усмирить неконтролируемую толпу, в ход пошли дубинки и слезоточивый газ. Есть раненые и более двух сотен задержанных.

Весьма показательны момент – в социальных сетях появились многочисленные группы с призывами выходить на улицу, ролики и анонсы предстоящих акций. В свете происходящего во Франции волей-неволей всплывает тема политики двойных стандартов. Все мы помним, как президент Макрон осуждал действия силовиков во время беспорядков в Беларуси, при этом оставив без комментариев жесткие разгоны «желтых жилетов» в собственной стране. Или, например, канцлер Германии Ангела Меркель, тоже высказавшаяся по Беларуси, даже не подумала осудить Францию – своего главного партнера по ЕС. В собственной стране – вспомним хотя бы недавние анитиковидные акции протеста в Берлине, когда демонстранты пытались прорваться к Рейхстагу – способы разгона людей здесь были далеки от гуманных. В итоге десятки пострадавших с обеих сторон и больше сотни задержанных.