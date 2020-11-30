Столб пепла на 7 километров. В России произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

Новости России. Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла на семь километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. За активностью горы следят специалисты. На данный момент пеплопадов в близлежащих населенных пунктах не зафиксировано. Извержение Ключевского возобновилось спустя два месяца, в начале октября. Этот выброс пепла стал вторым за сутки.