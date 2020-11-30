Прямой эфир

Столб пепла на 7 километров. В России произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии

30 ноября 2020 12:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. Самый высокий действующий вулкан Евразии выбросил столб пепла на семь километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столб пепла на 7 километров. В России произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии-1

Столб пепла на 7 километров. В России произошло извержение самого высокого действующего вулкана Евразии-3

Ключевскому присвоен оранжевый код авиационной опасности. За активностью горы следят специалисты. На данный момент пеплопадов в близлежащих населенных пунктах не зафиксировано. Извержение Ключевского возобновилось спустя два месяца, в начале октября. Этот выброс пепла стал вторым за сутки.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?
30 ноября 2020 11:53

Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

Бездомные Лондона отметят Рождество в отелях. Для нуждающихся подготовят более 500 номеров
30 ноября 2020 10:00

Бездомные Лондона отметят Рождество в отелях. Для нуждающихся подготовят более 500 номеров

Американскую бомбу весом в 340 кг нашли в Ханое. Она лежала в центре города со времён Вьетнамской войны
30 ноября 2020 09:35

Американскую бомбу весом в 340 кг нашли в Ханое. Она лежала в центре города со времён Вьетнамской войны