Американскую бомбу весом в 340 кг нашли в Ханое. Она лежала в центре города со времён Вьетнамской войны

Американский снаряд времен Вьетнамской войны обнаружили на глубине около двух метров во время строительных работ в центре города.

Находку перевезли в безопасное место, после чего обезвредили. Это второй крупный снаряд, обнаруженный в столице за последние полгода. Во время войны во Вьетнаме Ханой подвергся сильным бомбардировкам. Только за 12 дней 1972 года на город было сброшено 36 тысяч тонн бомб.