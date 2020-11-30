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Бездомные Лондона отметят Рождество в отелях. Для нуждающихся подготовят более 500 номеров

30 ноября 2020 10:00
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Новости Великобритании. Рождество для каждого: бездомные Лондона смогут отметить зимние праздники в отелях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бездомные Лондона отметят Рождество в отелях. Для нуждающихся подготовят более 500 номеров-1

Для нуждающихся подготовят более 500 номеров в гостиницах.

Обычно людей без места жительства в праздничный период размещают в городских залах и центрах, однако в 2020 году 50-летнюю традицию нарушила пандемия. Из-за риска заражения благотворительные организации не смогут принять нуждающихся.

Бездомные Лондона отметят Рождество в отелях. Для нуждающихся подготовят более 500 номеров-4

Тем не менее решение нашлось. Благотворители оплатили номера в четырех отелях города. Бездомным предложат трехразовое питание и медицинскую консультацию. А в Рождество для них проведут онлайн-концерт и викторину с участием знаменитостей.

Люди смогут находиться в отелях в течение двух недель.

# Благотворительная акция # Фотофакт

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