Реформировать монархию, распустить правительство. Чего хотят протестующие в Таиланде?

Новости Таиланда. В Таиланде не прекращаются многотысячные акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Самая масштабная демонстрация уже не в первый раз состоялась в Бангкоке.

Там требуют реформировать монархию, распустить правительство, а также внести поправки в Конституцию. Именно этот вопрос считается наиболее сложным. Дело в том, что любая критика в адрес короля Таиланда карается тюремным заключением. На минувшей неделе власти обвинили 12 лидеров протеста в нарушении закона о клевете на монархию. За это им грозит от 3 до 15 лет тюрьмы.