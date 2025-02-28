Маск уже назвал имя следующего президента США

В социальной сети X Илон Маск написал, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс может быть следующим американским президентом. Об этом пишет РИА Новости.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», – отметил он.
В социальной сети X Илон Маск написал, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс может быть следующим американским президентом. Об этом пишет РИА Новости.
«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», – отметил он.
Фото: pinterest
Маск так отреагировал на публикацию о том, что между Вэнсом и британским премьер-министром Киром Стармером произошел диалог о свободе слова в Великобритании.