Прямой эфир

Маск уже назвал имя следующего президента США

28 февраля 2025 12:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В социальной сети X Илон Маск написал, что нынешний вице-президент Джей Ди Вэнс может быть следующим американским президентом. Об этом пишет РИА Новости.

«Лучший вице-президент за все время и наш будущий президент», – отметил он.

Маск уже назвал имя следующего президента США-1

Фото: pinterest

Маск так отреагировал на публикацию о том, что между Вэнсом и британским премьер-министром Киром Стармером произошел диалог о свободе слова в Великобритании.

# Международная политика # Илон Маск

Другие новости рубрики

Все новости
В Кремле не комментируют заявления Трампа о Зеленском до итогов переговоров
28 февраля 2025 11:34

В Кремле не комментируют заявления Трампа о Зеленском до итогов переговоров

МИД РФ: диалог России и США будет продолжен
28 февраля 2025 10:50

МИД РФ: диалог России и США будет продолжен

Трамп намерен поладить с Зеленским, хотя раньше называл его диктатором
28 февраля 2025 10:49

Трамп намерен поладить с Зеленским, хотя раньше называл его диктатором