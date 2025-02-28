Договор о ресурсах в Украине станет ловушкой для американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на UnHerd.
Сделка невыгодна Америке, так как усилит ее участие в украинских делах и не позволит ей перенести часть бремени на Европу. Вашингтон едва ли получит большой доход, так как Киев преувеличил свои запасы редкоземельных металлов.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что в администрации Трампа надеются подписать документ на этой неделе. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что окончательная версия соглашения по редкоземельным металлам уже разработана.
3 февраля Трамп заявил, что США рассчитывают на то, что Украина будет гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.