UnHerd: соглашение о ресурсах в Украине станет для Трампа ловушкой

Договор о ресурсах в Украине станет ловушкой для американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на UnHerd.

Сделка невыгодна Америке, так как усилит ее участие в украинских делах и не позволит ей перенести часть бремени на Европу. Вашингтон едва ли получит большой доход, так как Киев преувеличил свои запасы редкоземельных металлов.