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UnHerd: соглашение о ресурсах в Украине станет для Трампа ловушкой

28 февраля 2025 12:32
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Договор о ресурсах в Украине станет ловушкой для американского президента Дональда Трампа. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на UnHerd.

Сделка невыгодна Америке, так как усилит ее участие в украинских делах и не позволит ей перенести часть бремени на Европу. Вашингтон едва ли получит большой доход, так как Киев преувеличил свои запасы редкоземельных металлов.

UnHerd: соглашение о ресурсах в Украине станет для Трампа ловушкой-1

Фото: pinterest

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт сообщила, что в администрации Трампа надеются подписать документ на этой неделе. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что окончательная версия соглашения по редкоземельным металлам уже разработана.

3 февраля Трамп заявил, что США рассчитывают на то, что Украина будет гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь.

# Международная политика

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