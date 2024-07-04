Пресс-секретарь Зеленского: интервью с Такером Карлсоном не будет

Глава украинского государства не собирается давать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Владимира Зеленского Сергея Никифорова.

Он отметил, что у украинского лидера абсолютно другой график, и Такера Карлсона там нет.

Ранее сам Карлсон писал, что его интервью с Зеленским может скоро появиться. При этом он сообщил, что глава Украины игнорировал его многочисленные просьбы об интервью.

В начале февраля американский журналист взял интервью у российского лидера Владимира Путина. В нем российский президент рассказал о предпосылках конфликта с Украиной и состоянии переговорного процесса.