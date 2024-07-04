Аналитики назвали предстоящие выборы в США войной судов

На следующий день после Беларуси День независимости отмечают Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости.
На следующий день после Беларуси День независимости отмечают Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лукашенко поздравил народ США с Днем независимости.
В самой Америке сегодня не до праздника. Его страна встречает на фоне внутриполитического кризиса и готовится к президентским выборам, которые намечены на ноябрь 2024 года. Предсказать их исход пока трудно, несмотря на то, что рейтинги действующего лидера стремительно падают. Ясно одно, что предвыборная кампания обоих кандидатов будет грязной.
Аналитики уже назвали предстоящие выборы войной судов. Предстать перед ними пришлось Дональду Трампу и Хантеру Байдену. Давят на выбор избирателей также экономические и социальные проблемы в США. В частности, рост стоимости жизни и миграционный кризис.
Мы все еще живем в беспорядке. Мне не нравится преступность и то, что происходит, и то, что люди гибнут. В наши дни нужно быть очень осторожным.
Я не родился в этой стране, я приехал в эту страну более десяти лет назад, в самый разгар хаоса. И теперь я наблюдаю то же самое. Даже спустя 10 лет не вижу никакого прогресса. И я больше не чувствую, что Америка – это первая страна.
У многих американская мечта разбилась о суровую реальность. Иллюзорность якобы идеальной страны рассеивается, жители США погружаются в трудности, с которыми они сталкиваются ежедневно. Тем не менее сегодня все проблемы отойдут на второй план под залпы салютов. 4 июля считается в США праздничным днем, начиная с 1776 года. Тогда представители 13 американских штатов подписали документ, провозгласивший страну самостоятельным и независимым от британского королевства государством.