Аналитики назвали предстоящие выборы в США войной судов

На следующий день после Беларуси День независимости отмечают Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самой Америке сегодня не до праздника. Его страна встречает на фоне внутриполитического кризиса и готовится к президентским выборам, которые намечены на ноябрь 2024 года. Предсказать их исход пока трудно, несмотря на то, что рейтинги действующего лидера стремительно падают. Ясно одно, что предвыборная кампания обоих кандидатов будет грязной.

Аналитики уже назвали предстоящие выборы войной судов. Предстать перед ними пришлось Дональду Трампу и Хантеру Байдену. Давят на выбор избирателей также экономические и социальные проблемы в США. В частности, рост стоимости жизни и миграционный кризис.