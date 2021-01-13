Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января

Новости США. В Вашингтон прибывают дополнительные силы Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы направлены в город для охраны правопорядка в период инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Церемония вступления в должность избранного президента пройдет в закрытом режиме. Вход по приглашению.

Власти начали перекрывать центр Вашингтона. Здания, которые окружают Капитолий, обнесены забором. Военные несут дежурство. Меры безопасности начали усиливать после массовых беспорядков 6 января. В ходе расследования уже заведено более 160 дел. Некоторым участникам штурма грозит до 20 лет тюрьмы.