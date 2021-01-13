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Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января

13 января 2021 12:24
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Новости США. В Вашингтон прибывают дополнительные силы Национальной гвардии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы направлены в город для охраны правопорядка в период инаугурации Джо Байдена, которая состоится 20 января.

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января-1

Церемония вступления в должность избранного президента пройдет в закрытом режиме. Вход по приглашению.

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января-4

Власти начали перекрывать центр Вашингтона. Здания, которые окружают Капитолий, обнесены забором. Военные несут дежурство. Меры безопасности начали усиливать после массовых беспорядков 6 января. В ходе расследования уже заведено более 160 дел. Некоторым участникам штурма грозит до 20 лет тюрьмы.

Стало известно, как пройдёт инаугурация Байдена 20 января-7

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# Выборы в США # Джо Байден # Дональд Трамп # Фотофакт

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