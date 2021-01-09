После штурма Капитолия Трампу грозит кратчайший импичмент в истории США

Новости США. Дональду Трампу грозит кратчайший импичмент в истории США. До конца президентского срока осталось всего 11 дней, а список тех, кто требует его отстранения от власти, продолжает расти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демократы уже представили проект импичмента президенту, в нем они обвиняют его в подстрекательстве к мятежу. Между тем, члены Палаты представителей надеются, что Трамп сам уйдет в отставку. Либо придется прибегнуть к 25-й поправке Конституции и отстранить его от власти за неспособность выполнять обязанности.

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США:

Призывая к такому бунтарскому акту, президент совершил ужасное нападение на нашу нацию и на наш народ. Я присоединяюсь к лидеру демократов в Сенате и призываю вице-президента сместить президента немедленно, применив 25-ю поправку. Если вице-президент и Кабинет США не будут действовать, Конгресс должен быть готов приступить к импичменту.

Трамп между тем переживает новый удар – Twitter окончательно заблокировал его аккаунт. Решение принято «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Блокировке этой ночью подверглись и страницы некоторых сторонников действующего президента, в том числе экс-советника Трампа по нацбезопасности.