Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство

Новости Беларуси. Сальвадор Дали не является отцом Пилар Абель. Напомним, женщина через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.



По информации La Vanguardia, результаты ДНК-экспертизы, которая проводилась в Барселоне и Мадриде, оказались отрицательными.

Заключение передано в суд. Официальное решение будет принято во время судебного заседания, которое состоится в Мадриде через 10 дней.

«Мною двигают не деньги»: мотивы Абель Пилар и мнения ее сторонников и оппонентов (здесь подробнее).

Проводивших эксгумацию тела Сальвадора Дали экспертов впечатлило то, что практически целы и невредимы его знаменитые усы – отличительная черта сюрреалиста. Был «восхищен» и бальзамировщик художника Нарцисс Бардалет, по прогнозам которого тело сохранится еще долгое время (читать далее).