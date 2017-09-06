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Стали известны результаты анализа ДНК Сальвадора Дали на отцовство

06 сентября 2017 17:32
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Новости Беларуси. Сальвадор Дали не является отцом Пилар Абель. Напомним, женщина через суд добилась эксгумации тела и проведения экспертизы.

По информации La Vanguardia, результаты ДНК-экспертизы, которая проводилась в Барселоне и Мадриде, оказались отрицательными.

Заключение передано в суд. Официальное решение будет принято во время судебного заседания, которое состоится в Мадриде через 10 дней.

«Мною двигают не деньги»: мотивы Абель Пилар и мнения ее сторонников и оппонентов (здесь подробнее).

Проводивших эксгумацию тела Сальвадора Дали экспертов впечатлило то, что практически целы и невредимы его знаменитые усы – отличительная черта сюрреалиста. Был «восхищен» и бальзамировщик художника Нарцисс Бардалет, по прогнозам которого тело сохранится еще долгое время (читать далее).

# Дети и родители # Сальвадор Дали # Пилар Абель

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