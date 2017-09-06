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Пневматическую винтовку 9-класснику подарили родители: подробности стрельбы в подмосковной школе

06 сентября 2017 12:40
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Новости России. Новые подробности стрельбы в подмосковной школе. Одноклассники преступника неоднократно предупреждали директора, что юноша готов на крайности – им не поверили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пневматическую винтовку 9-класснику подарили родители: подробности стрельбы в подмосковной школе-1

Вдобавок следствие установило, что девятикласснику пневматическую винтовку подарили родители, ведь он увлекался оружием несколько лет. Сам подросток сейчас под стражей. Ранее он прошел психиатрическую экспертизу, но итоги не раскрываются.

Грозит юноше за ранение учителя и хулиганство до четырех лет колонии.

# Фотофакт # Стрельба

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