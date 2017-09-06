Прямой эфир

750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации: Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам

06 сентября 2017 12:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Дональд Трамп отменил программу помощи нелегальным мигрантам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она распространялась на тех, кто приехал в штаты ребенком – это позволяло зацепиться за гражданство.

Теперь же 750 тысяч человек могут собирать вещи и ждать депортации. Свое решение миллиардер-президент объяснил так: «нельзя наказывать детей за действие родителей, но мы должны следовать букве закона». Примечательно, что эта программа – еще одно так называемое «наследие Обамы». Экс-президент крайне лояльно относился к приезжим нелегалам-детям и предоставлял им кров и возможность жить в США.

# Фотофакт # США

Другие новости рубрики

Все новости
Пневматическую винтовку 9-класснику подарили родители: подробности стрельбы в подмосковной школе
06 сентября 2017 12:40

Пневматическую винтовку 9-класснику подарили родители: подробности стрельбы в подмосковной школе

Блогер из Японии сыграл хит лета Despacito на двух калькуляторах: видео
06 сентября 2017 11:04

Блогер из Японии сыграл хит лета Despacito на двух калькуляторах: видео

В Китае женщина родила ребенка во время похода по магазинам
06 сентября 2017 10:23

В Китае женщина родила ребенка во время похода по магазинам