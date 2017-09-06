Министр энергетики Польши заявил, что республике нужна собственная атомная электростанция

Новости Польши. И к событиям в мире. Польше необходима собственная атомная электростанция, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил министр энергетики Кшиштоф Тхужевский на экономическом форуме. Использовать меньше угля для выработки электроэнергии – над этой идеей республика работает последние годы. И самое логичное решение, по мнению главы ведомства, – построить АЭС из трех блоков с общей мощностью четыре с половиной тысячи мегаватт. Специалисты ищут на территории Польши подходящее для возведения станции место.