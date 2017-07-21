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Эксгумация Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились

21 июля 2017 14:29
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Новости Испании. В ночь на 21 июля в городе Фигерас в Каталонии прошла процедура эксгумации тела всемирно известного художника Сальвадора Дали.

Это было сделано, чтобы взять образцы ДНК Дали для проведения экспертизы по установлению отцовства. В конце июня 2017 года суд вынес решение об эксгумации тела мастера. На этом настаивала 61-летняя испанка Пилар Абель, которая уверена, что она является наследницей Дали.

Пилар Абель: «Я хочу знать, кто я все-таки такая», – здесь подробнее.

Эксгумация Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились-1

Пилар Абель

Во время эксгумации ученые отметили, что тело художника сохранилось в отличном состоянии – даже знаменитые усы оказались нетронутыми. Это оказалось возможным из-за того, что после смерти тело прошло процедуру бальзамирования. Стоит отметить, что художник умер 28 лет назад в возрасте 85 лет.

Эксгумация Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились-4

Представители фонда сюрреалиста отметили, что этот момент был весьма волнительным для них. Они всеми силами пытались отстоять право не заниматься эксгумацией могилы, но ничего не смогли поделать – это решение суда.

Эксгумация Сальвадора Дали: знаменитые усы за 28 лет не изменились-7

Для ДНК-экспертизы были взяты фрагменты костей, волос и ногтей.

Результаты теста будут известны в начале осени.  

# Фотофакт # Сальвадор Дали # живопись

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