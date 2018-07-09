Прямой эфир

Стали известны подробности шпионажа за владельцами смартфонов Xiaomi и Huawei

09 июля 2018 12:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Эксперты выяснили, что установленное на этих телефонах приложение, может передавать сведения пользователей и координаты их местоположения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стали известны подробности шпионажа за владельцами смартфонов Xiaomi и Huawei -1

Аналитики не исключают, что информация могла быть передана третьим лицам. В свою очередь заявили, что данное приложение работает на законных основаниях.

Стали известны подробности шпионажа за владельцами смартфонов Xiaomi и Huawei -4

Стали известны подробности шпионажа за владельцами смартфонов Xiaomi и Huawei -6

# Китай # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана
09 июля 2018 11:59

В Турции готовятся к инаугурации Реджепа Эрдогана

В Лондоне состоится крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон
09 июля 2018 11:06

В Лондоне состоится крещение третьего ребенка принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера
09 июля 2018 10:06

В Таиланде продолжается операция по спасению заблокированных в пещере детей и их тренера