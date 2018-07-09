Стали известны подробности шпионажа за владельцами смартфонов Xiaomi и Huawei

Эксперты выяснили, что установленное на этих телефонах приложение, может передавать сведения пользователей и координаты их местоположения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эксперты выяснили, что установленное на этих телефонах приложение, может передавать сведения пользователей и координаты их местоположения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аналитики не исключают, что информация могла быть передана третьим лицам. В свою очередь заявили, что данное приложение работает на законных основаниях.