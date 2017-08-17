Стала известна дата прощания с актрисой и режиссером Верой Глаголевой

Новости России. Веру Глаголеву похоронят 19 августа на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщает Союз кинематографистов РФ. Прощание с актрисой пройдет в этот же день утром в московском Доме кино.

Напомним, актриса и режиссер умерла 16 августа. Предварительной причиной называют онкологическое заболевание.

За свою карьеру актриса исполнила роли более, чем в 50 фильмах. Шесть лет назад получила звание Народной артистки России.