«Взрывались канистры нефтехимии»: пожар на складе лакокрасочных изделий в Москве ликвидирован

Новости России. Жители северо-запада Москвы провели неспокойную ночь. Здесь произошел крупный пожар на складе лакокрасочных изделий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огненное зарево было видно на десятки километров вокруг, а черный едкий дым быстро проник в квартиры. Все это сопровождалось оглушительными взрывами на складе.

Илья Денисов, начальник Главного управления МЧС Российской Федерации по Москве:

К моменту прибытия подразделений площадь горения составляла уже 800 квадратных метров. Происходило интенсивное горение. К прибытию дополнительных сил пожар принял открытую форму, усилилось горение, интенсивно взрывались канистры нефтехимии, лакокрасочные изделия, огонь интенсивно распространялся.