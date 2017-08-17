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Канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом

17 августа 2017 08:25
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Новости Канады. Фермер из Канады нашла обручальное кольцо в урожае моркови.

84-летняя Мэри потеряла свое обручальное кольцо 13 лет назад, когда работала на семейной ферме. Она уже потеряла надежду найти украшение, но невестка женщины обнаружила его во время уборки моркови на одном из корнеплодов.

Канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом-1

Пенсионерка призналась, что не может поверить в то, что кольцо снова с ней. И рассказала, что никогда не говорила мужу, который скончался пять лет назад, о потере. Об этом знал только сын канадки, жена которого и нашла кольцо с бриллиантом.

Канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом-4

Мэри с супругом прожили вместе более 60-ти лет. Женщина пожелала снова носить находку на руке.

Мэри:
Я собираюсь носить его, потому что оно все еще мне подходит.

Канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом-7

Ферма принадлежит этой семье уже 105 лет.

В 2016 году в Женеве розовый бриллиант ушел с молотка за астрономическую сумму – здесь подробнее.

# Фотофакт # Необычное

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