Канадский фермер нашла в урожае моркови потерянное свекровью кольцо с бриллиантом

Новости Канады. Фермер из Канады нашла обручальное кольцо в урожае моркови. 84-летняя Мэри потеряла свое обручальное кольцо 13 лет назад, когда работала на семейной ферме. Она уже потеряла надежду найти украшение, но невестка женщины обнаружила его во время уборки моркови на одном из корнеплодов.

Пенсионерка призналась, что не может поверить в то, что кольцо снова с ней. И рассказала, что никогда не говорила мужу, который скончался пять лет назад, о потере. Об этом знал только сын канадки, жена которого и нашла кольцо с бриллиантом.

Мэри с супругом прожили вместе более 60-ти лет. Женщина пожелала снова носить находку на руке. Мэри:

Я собираюсь носить его, потому что оно все еще мне подходит.