США заблокировали заявление стран G7 с осуждением удара РФ по Сумам

США не поддержали заявление G7, призывающее к осуждению удара по военнослужащим ВС Украины в Сумах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.
США не поддержали заявление G7, призывающее к осуждению удара по военнослужащим ВС Украины в Сумах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.
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В публикации утверждается, что Вашингтон принял решение не поддерживать заявление в силу намерения продолжать переговорный процесс с Москвой.
Председательствующая в объединении Канада информировала, что без поддержки Шатов продвижение заявления невозможно.