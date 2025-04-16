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США заблокировали заявление стран G7 с осуждением удара РФ по Сумам

16 апреля 2025 06:27
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США не поддержали заявление G7, призывающее к осуждению удара по военнослужащим ВС Украины в Сумах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информагентство Bloomberg.

США заблокировали заявление стран G7 с осуждением удара РФ по Сумам-1

Фото: Pinterest

В публикации утверждается, что Вашингтон принял решение не поддерживать заявление в силу намерения продолжать переговорный процесс с Москвой.

Председательствующая в объединении Канада информировала, что без поддержки Шатов продвижение заявления невозможно.

# Международная политика

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