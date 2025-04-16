Госдеп США отменил иностранную помощь на сумму 215 млн долларов

Государственный департамент США остановил финансовую поддержку проектов иностранной помощи в ряде стран на общую сумму 215 млн долларов, пишет РИА Новости.

DOGE сообщает, что порядка 139 грантов отозваны. Также отменено субсидирование на сумму 2,4 млн долларов проекта «Ответ на дезинформацию с помощью креативного контента в Беларуси».

Сокращены различные гранты в таких странах, как Армения, Болгария, Бразилия, Великобритания, Киргизия, Ливия, Мавритания, Молдова, Тунис, Узбекистан и Шри-Ланка.