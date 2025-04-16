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Франция увеличит расходы на оборону

16 апреля 2025 06:20
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Франция увеличит расходы на оборону. Рост составит 3 миллиарда евро. Первостепенной названа задача обеспечить свою безопасность с помощью совместных усилий стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Франция увеличит расходы на оборону-2

Однако при этом госдолг Франции превысил уже 3 триллиона 300 миллиардов евро. Это 117 % от ВВП страны. Для стабилизации экономики власти планируют сократить расходы на 40 миллиардов евро.

# Международная политика

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