Франция увеличит расходы на оборону. Рост составит 3 миллиарда евро. Первостепенной названа задача обеспечить свою безопасность с помощью совместных усилий стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Франция увеличит расходы на оборону. Рост составит 3 миллиарда евро. Первостепенной названа задача обеспечить свою безопасность с помощью совместных усилий стран Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Однако при этом госдолг Франции превысил уже 3 триллиона 300 миллиардов евро. Это 117 % от ВВП страны. Для стабилизации экономики власти планируют сократить расходы на 40 миллиардов евро.