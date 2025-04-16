Американские предприниматели подали иск против тарифных ограничений Трампа

Группа американских компаний обратилась в суд США по международной торговле. Бизнесмены требуют признать тарифную политику Дональда Трампа незаконной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Истцы утверждают, что у главы Белого дома не было полномочий для введения дополнительных импортных пошлин без одобрения конгресса. Иск подан от имени пяти представителей американского малого бизнеса, которые пострадали от налоговой политики Трампа. Они также требуют возместить причиненный ущерб.

В начале апреля президент США объявил о введении пошлин на импорт. Позже американский лидер отложил меры на девяносто дней для всех стран, кроме Китая.