США выводят из Афганистана и Ирака часть войск

США выводят солдат из Афганистана и Ирака. О таком решении объявил действующий президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 15 января численность американских войск в этих странах сократится до 2,5 тысячи человек.

Заявление президента США было встречено тревогой со стороны союзников и его собственной партии. По мнению генсекретаря НАТО, слишком быстрый вывод войск из Афганистана может привести к тому, что страна снова станет платформой для организации террористических атак.