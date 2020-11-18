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США выводят из Афганистана и Ирака часть войск

18 ноября 2020 13:31
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США выводят солдат из Афганистана и Ирака. О таком решении объявил действующий президент Дональд Трамп, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выводят из Афганистана и Ирака часть войск-1

К 15 января численность американских войск в этих странах сократится до 2,5 тысячи человек.

США выводят из Афганистана и Ирака часть войск-4

Заявление президента США было встречено тревогой со стороны союзников и его собственной партии. По мнению генсекретаря НАТО, слишком быстрый вывод войск из Афганистана может привести к тому, что страна снова станет платформой для организации террористических атак.

# Международная политика # Дональд Трамп # Йенс Столтенберг # Фотофакт

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