США выходят на рекордные показатели по продаже оружия за рубеж

Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 году может достичь рекордных для страны 100 миллиардов долларов. Об этом сообщили представители Пентагона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным ведомства, показатели должны практически в два раза превысить прошлогодние, увеличив общий объем военного экспорта. Аналитики предполагают, что такой стремительный рост вызван началом большого количества локальных конфликтов, в частности, из-за боевых действий в Украине и в секторе Газа. Также большую роль играет спонсирование союзников по НАТО в Европе. Вашингтон активно продает вооружение странам Восточной Европы для усиления рубежей с Беларусью и Россией, защищаясь от так называемой агрессия.