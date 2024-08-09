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США выходят на рекордные показатели по продаже оружия за рубеж

09 августа 2024 08:53
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Объем иностранных военных продаж оружия США в 2024 году может достичь рекордных для страны 100 миллиардов долларов. Об этом сообщили представители Пентагона, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США выходят на рекордные показатели по продаже оружия за рубеж-1

По данным ведомства, показатели должны практически в два раза превысить прошлогодние, увеличив общий объем военного экспорта. Аналитики предполагают, что такой стремительный рост вызван началом большого количества локальных конфликтов, в частности, из-за боевых действий в Украине и в секторе Газа. Также большую роль играет спонсирование союзников по НАТО в Европе. Вашингтон активно продает вооружение странам Восточной Европы для усиления рубежей с Беларусью и Россией, защищаясь от так называемой агрессия.

# Международная политика

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