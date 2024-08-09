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Маск в шутку пригрозил подпалить усы Мадуро из космоса

09 августа 2024 08:48
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Владелец X Илон Маск заявил, что «подпалит усы президента Венесуэлы Николаса Мадуро из космоса» после того, как Национальная комиссия по телекоммуникациям Венесуэлы остановила работу X на 10 дней. Об этом пишет РИА Новости.

Мадуро же обвинил Маска в нарушении законов и провоцировании гражданской войны.

28 июля Мадуро одержал победу на президентских выборах, получив 51,95 % голосов. Представители оппозиции не признали результатов, что привело к протестам и беспорядкам в Каракасе. Мадуро заявил, что за попыткой переворота стоят США и Маск.

# Международная политика

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