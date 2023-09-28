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Непризнанная республика Нагорный Карабах прекратит свое существование

28 сентября 2023 08:17
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Президент непризнанной республики Нагорный Карабах Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования государства с 1 января 2024 года. Об этом сообщает РИА Новости.

До этой даты все государственные учреждения и структуры будут ликвидированы. Это постановление было принято в интересах физической безопасности и жизненно важных интересов народа Карабаха. Жителям предлагается ознакомиться с условиями для реинтеграции, которые будет предоставлять Азербайджан. Указ вступит в силу сразу после опубликования.

# Международная политика

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