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США введут санкции против китайских фирм, которые поставляют чипы в Россию

12 июня 2024 09:40
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Администрация президента Джо Байдена планирует ввести санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает РИА Новости.

Белый дом планирует наложить санкции на китайские фирмы, которые поставляют в РФ полупроводниковые чипы. По данным США, они производятся по американским технологиям. 

Ранее сообщалось, что Штаты готовятся ввести очередные санкции против Российской Федерации. В США уточнили, что затронут они область, связанную с экспортным контролем, а более конкретная информация появится уже в ближайшее время. 

# Международная политика

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