США введут санкции против китайских фирм, которые поставляют чипы в Россию

Администрация президента Джо Байдена планирует ввести санкции на якобы поставляемые в Россию чипы из Китая, сообщает РИА Новости.

Белый дом планирует наложить санкции на китайские фирмы, которые поставляют в РФ полупроводниковые чипы. По данным США, они производятся по американским технологиям.

Ранее сообщалось, что Штаты готовятся ввести очередные санкции против Российской Федерации. В США уточнили, что затронут они область, связанную с экспортным контролем, а более конкретная информация появится уже в ближайшее время.