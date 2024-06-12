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Крымская недвижимость и участки певицы Джамалы попали под национализацию

12 июня 2024 09:11
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Депутаты Горсовета Крыма в перечень национализируемого имущества внесли активы, жилое здание в Алуште и земельные участки победительницы «Евровидения» 2016 года, певицы Джамалы. В том числе и те, которые были оформлены на родственников, сообщает ТАСС.

Кроме того, в перечень национализируемого имущества также войдут объекты, которые принадлежат 110 олигархам, политикам и общественным деятелям, поддерживающим киевский режим. А также все объекты, принадлежащие родственникам политика Виталия Хомутынника.

# Международная политика

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