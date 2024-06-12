Крымская недвижимость и участки певицы Джамалы попали под национализацию

Депутаты Горсовета Крыма в перечень национализируемого имущества внесли активы, жилое здание в Алуште и земельные участки победительницы «Евровидения» 2016 года, певицы Джамалы. В том числе и те, которые были оформлены на родственников, сообщает ТАСС.

Кроме того, в перечень национализируемого имущества также войдут объекты, которые принадлежат 110 олигархам, политикам и общественным деятелям, поддерживающим киевский режим. А также все объекты, принадлежащие родственникам политика Виталия Хомутынника.