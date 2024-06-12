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Четыре человека получили ранения при стрельбе в США

12 июня 2024 08:53
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Новости, приходящие из США, в последнее время больше напоминают фронтовые сводки. Там почти каждый день растет количество людей, ставших жертвами преступлений с применением оружия. Последний случай произошел в Атланте. Там в результате стрельбы ранены четыре человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Четыре человека получили ранения при стрельбе в США-1

Вооруженный мужчина вошел в ресторан, расположенный в центре города, и открыл огонь по посетителям. Люди в панике стали выбегать из здания, тогда преступник вышел следом за ними на улицу и стал стрелять по прохожим. Нападавшего остановил прибывший наряд полиции. Как стало известно, он уже неоднократно имел проблемы с законом и был судим за грабеж. Сейчас выясняются мотивы нападавшего. Стоит отметить, что с начала года в США зафиксировано более 200 преступлений с применением оружия, их жертвами стали почти 5 тысяч человек.

# Стрельба в США # Новости США

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