Медведев опубликовал новую карту России, включающую Украину

Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление с Днем России, в котором представлена карта страны.

При этом Украина вписана в границы РФ, передает РИА Новости. В ролике звучит гимн и демонстрируется карта России, на которой Украина вписана в состав РФ вплоть до границ с Польшей.

Ранее Дмитрий Медведев поддержал идеи лидера России Владимира Путина передать российское оружие противникам Запада. Зампред Совбеза заявил, что в ответ на поставку оружия Украине против РФ российская сторона вполне может поставлять свое вооружение в регионы мира, которые не поддерживают Штаты.