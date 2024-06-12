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Медведев опубликовал новую карту России, включающую Украину

12 июня 2024 09:10
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Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале видеопоздравление с Днем России, в котором представлена карта страны.

При этом Украина вписана в границы РФ, передает РИА Новости. В ролике звучит гимн и демонстрируется карта России, на которой Украина вписана в состав РФ вплоть до границ с Польшей. 

Ранее Дмитрий Медведев поддержал идеи лидера России Владимира Путина передать российское оружие противникам Запада. Зампред Совбеза заявил, что в ответ на поставку оружия Украине против РФ российская сторона вполне может поставлять свое вооружение в регионы мира, которые не поддерживают Штаты. 

 

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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