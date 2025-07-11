Трамп заявил о введении пошлин в 35% на импорт из Канады

Он также предупредил о дальнейшем повышении тарифа в случае ответных мер со стороны Оттавы. По словам представителя администрации Трампа, исключения для товаров, торговля которыми осуществляется в соответствии с правилами Соглашения между США, Мексикой и Канадой, вероятно, останутся в силе, как и десятипроцентные тарифы на энергоносители и удобрения. Окончательное решение по этим вопросам еще не принято. В качестве причин для введения пошлин Трамп назвал поток наркотических средств из Канады, а также тарифные барьеры, наносящие ущерб американским фермерам. Отмечу, что премьер Канады Марк Карни стремился к торговому соглашению с Вашингтоном. Однако Трамп, несмотря на то, что заявил о продлении тарифной передышки до августа, все равно, вероятно, не намерен садиться за стол переговоров даже с соседями. Вместо этого он начал выставлять условия для двусторонней торговли с партнерами, которые направил уже в 23 страны.