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Трамп заявил о введении пошлин в 35% на импорт из Канады

11 июля 2025 07:37
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Дональд Трамп вновь сотрясает мировую торговлю и объявил о введении Тридцати Пяти процентной пошлины на импорт из Канады. Новая ставка начнет применяться с Первого августа. Уведомление об этом Президент Сша опубликовал в социальной сети.

Трамп заявил о введении пошлин в 35% на импорт из Канады-2

Он также предупредил о дальнейшем повышении тарифа в случае ответных мер со стороны Оттавы. По словам представителя администрации Трампа, исключения для товаров, торговля которыми осуществляется в соответствии с правилами Соглашения между США, Мексикой и Канадой, вероятно, останутся в силе, как и десятипроцентные тарифы на энергоносители и удобрения. Окончательное решение по этим вопросам еще не принято. В качестве причин для введения пошлин Трамп назвал поток наркотических средств из Канады, а также тарифные барьеры, наносящие ущерб американским фермерам. Отмечу, что премьер Канады Марк Карни стремился к торговому соглашению с Вашингтоном. Однако Трамп, несмотря на то, что заявил о продлении тарифной передышки до августа, все равно, вероятно, не намерен садиться за стол переговоров даже с соседями. Вместо этого он начал выставлять условия для двусторонней торговли с партнерами, которые направил уже в 23 страны.

# Международная политика # Дональд Трамп

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