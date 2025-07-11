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Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

11 июля 2025 07:09
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Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Инициатива не смогла получить более двух третей голосов, необходимых для одобрения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен-2

Напомним, поводом для недоверия послужил скандал вокруг закупки вакцин от коронавируса во время пандемии. Фон дер Ляйен обвиняют в том, что она не согласовала свое решение с другими странами Евросоюза и отказалась раскрыть детали договоренностей. Речь идет почти о двух миллиардах доз препарата стоимостью 35 миллиардов евро. Ранее на дебатах глава Еврокомиссии ушла от прямых ответов на вопросы о закупке вакцин. Еврокомиссия уже пять раз сталкивалась с предложениями сместить председателя, однако до сих пор официальные вотумы о недоверии ни разу не выносились.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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