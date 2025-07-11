Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Напомним, поводом для недоверия послужил скандал вокруг закупки вакцин от коронавируса во время пандемии. Фон дер Ляйен обвиняют в том, что она не согласовала свое решение с другими странами Евросоюза и отказалась раскрыть детали договоренностей. Речь идет почти о двух миллиардах доз препарата стоимостью 35 миллиардов евро. Ранее на дебатах глава Еврокомиссии ушла от прямых ответов на вопросы о закупке вакцин. Еврокомиссия уже пять раз сталкивалась с предложениями сместить председателя, однако до сих пор официальные вотумы о недоверии ни разу не выносились.