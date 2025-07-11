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Биткоин обновил исторический максимум – уже $118 000

11 июля 2025 07:25
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Биткоин обновил исторический максимум – уже $118 000-0

Биткоин обновил рекорд, преодолев отметку в 118 тысяч долларов. Об этом пишет ТАСС.

Утром 11 июля его стоимость достигла 118,09 тысячи, после чего упала до 117,81 тысячи. Тем самым криптовалюта покинула коридор 100-110 тысяч долларов, в котором она находилась на протяжении полутора месяцев, и второй раз за год поставила исторический максимум.

Биткойн – цифровая валюта, основанная на блокчейне, которую может выпускать любой участник сети путем создания новых блоков. Идея была предложена в 2008 году под псевдонимом Сатоши Накамото. Эмиссия ограничена, большая ее часть уже выпущена.

Фото: pixabay

# Деньги

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