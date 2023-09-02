США впервые предоставят Украине снаряды с обеднённым ураном

США впервые поставят Украине снаряды с обедненным ураном. Ожидается, что о новом пакете военной помощи администрация Джо Байдена объявит на следующей неделе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перечень вооружений, которые в него войдут, еще находится на стадии согласования. Предполагается, что снарядами с обедненным ураном могут вооружить американские танки Abrams. Соединенные Штаты использовали такие боеприпасы во время войн в Персидском заливе, а также бомбардировок НАТО бывшей Югославии в 1999 году. Ранее снаряды с обедненным ураном передала Украине Великобритания.