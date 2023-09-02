Габон открыл все границы после военного переворота, но продолжил блокировать интернет

Габон открывает сухопутные, морские и воздушные границы после военного переворота. Соответствующее решение уже вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом на территории республики продолжает действовать комендантский час, доступ в интернет заблокирован. На время переходного периода главой государства назначен один из военнослужащих – генерал Брис Олиги Нгема. Он принесет президентскую присягу в понедельник, 4 сентября. Напомним, 30 августа Вооруженные силы Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти.