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Габон открыл все границы после военного переворота, но продолжил блокировать интернет

02 сентября 2023 13:44
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Габон открывает сухопутные, морские и воздушные границы после военного переворота. Соответствующее решение уже вступило в силу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Габон открыл все границы после военного переворота, но продолжил блокировать интернет-1

При этом на территории республики продолжает действовать комендантский час, доступ в интернет заблокирован. На время переходного периода главой государства назначен один из военнослужащих – генерал Брис Олиги Нгема. Он принесет президентскую присягу в понедельник, 4 сентября. Напомним, 30 августа Вооруженные силы Габона объявили о намерении покончить с действующим в стране режимом, отменить результаты президентских выборов и распустить институты власти.

# Международная политика # Фотофакт

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