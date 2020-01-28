Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта

Новости Афганистана. Американские военные подтвердили падение своего самолета в Афганистане, однако никаких признаков того, что лайнер был сбит не обнаружено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Американские военные подтвердили падение своего самолета в Афганистане, однако никаких признаков того, что лайнер был сбит не обнаружено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инцидент произошёл накануне на подконтрольной талибами территории в провинции Газни. Изначально предполагалось, что рухнувший самолёт был пассажирским, однако позже выяснилось, что он принадлежал ВВС США.
Ответственность за крушение взяли на себя боевики движения «Талибан». По некоторым данным, на борту лайнера находилось менее 10 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.