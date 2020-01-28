Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта

Новости Афганистана. Американские военные подтвердили падение своего самолета в Афганистане, однако никаких признаков того, что лайнер был сбит не обнаружено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошёл накануне на подконтрольной талибами территории в провинции Газни. Изначально предполагалось, что рухнувший самолёт был пассажирским, однако позже выяснилось, что он принадлежал ВВС США.