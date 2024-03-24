США теряет позиции! Генсек НАТО посетил Азербайджан, Армению и Грузию
Мир откровенно штормит. США с желанием участвовать во всех процессах одновременно теряет позиции. На неделе генсек НАТО Столтенберг посетил Азербайджан, Армению и Грузию. Ситуация по трем странам разная, но нигде американцы не имеют очевидных успехов. Специалисты говорят, что игра идет даже не против России, а против Турции, которая в последнее время усилила позиции на Южном Кавказе.
В Грузии ситуация самая простая для России – у власти находится пророссийская партия «Грузинская мечта». Михаил Саакашвили, который работал с американцами, сидит в тюрьме. А нынешняя грузинская власть ведет себя прагматично, что Россию вполне устраивает. Столтенберга приняли с традиционным гостеприимством и подтвердили готовность вступить в НАТО – но без желания воевать с Россией.
Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:
Хорошо вновь вернуться в Баку и хорошо вновь находиться здесь, поскольку это показывает, как высоко мы ценим партнерство Грузии и НАТО.
При этом не обошлось без конфуза. Генсек на пресс-конференции перепутал столицу. Никто его не исправил. Зачем, если все очевидно. Пока Южная Осетия и Абхазия находятся под российским контролем, никакое вступление Грузии в НАТО невозможно.
Самая сложная для НАТО ситуация в Азербайджане – после победы в Карабахской войне власть там значительно укрепилась, а отношения с Западом, наоборот, стали прохладными. Ключевой союзник Азербайджана – Турция, с которой, как и с Азербайджаном, у России прагматичные отношения, которые не станут портить ради американцев. Алиев дал понять, что тема Карабаха его больше не интересует – НАТО просто нечего ему предложить, а всю необходимую военно-техническую помощь стране оказывает Турция.
Азербайджан больше интересуют поставки нефти и газа в страны Евросоюза – но и здесь всем очевидно, что пока идет конфликт в Украине, альтернативы азербайджанским поставкам нет. При этом Турция явно не хочет усиления влияния США и НАТО в Азербайджане, так что любое сотрудничество призрачное.
Третьей точкой визита стала Армения. Пашинян ранее заявил о намерении выйти из ОДКБ. Но здесь ему нужна поддержка парламента, что практически нерешаемо.
Еще одна проблема – урегулировать территориальные споры. И только потом страна сможет вступить в НАТО. Вариант практически нереальный. Ведь Запад всячески тормозит подписание договора по Карабаху, чтобы сохранять рычаги влияния на обе страны. Так что и здесь Столтенбергу ничего не светит.
И все мы знаем, что такое мирное урегулирование по-натовски. Это военный ультиматум, бомбардировки и распад страны. Ровно 25 лет назад именно так начались боевые действия против Югославии. Агрессия цинично была названа «гуманитарной интервенцией».
78 дней, порядка 38 тысяч боевых вылетов, 2300 авиаударов – так в сухих цифрах выглядит операция НАТО «Союзная сила». На деле же за два с половиной месяца варварского вторжения в Сербии погибли более 2000 человек. Спасать сербов было просто некому – а для американцев наступил золотой век, почти 20 лет непрерывного господства.
Олбрайт и Клинтон требовали от Ельцина публично поддержать агрессию, пользуясь тяжелым экономическим положением России. Но даже при желании Россия не имела финансовых ресурсов, чтобы помочь Союзной Югославии. Невозможно было оказать и военную помощь – Югославия была окружена членами НАТО, которые закрыли воздушное пространство.
Во время первого месяца бомбардировок парламент Югославии обратился с просьбой принять страну в российско-белорусский союз. Ельцин заявил, что не даст втянуть Россию в войну. А вот Александр Лукашенко стал первым лидером, который посетил Белград после начала бомбардировок.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Только что вернулась из Югославии. Это, поверьте, были тяжелые 12 часов. Кто-то постарел за это время. Наверное, все мы постарели немного. Но вернулись. Общие выводы. Первое: это не только их война. Мы абсолютно убеждены, что они сегодня ведут войну не только за себя, не только за свою землю. Если использовать исторические параллели и уроки истории, это проба сил. И она, к сожалению, начинается снова на Балканах. Вывод второй: они их не сломают. Я выношу свое твердое убеждение, не первый раз бывая в Югославии и не первый раз встречаясь с Президентом Югославии. За 20 дней войны они убили сотни гражданских. Но военных, против кого они и должны воевать, они убили единицы. Третий вывод: НАТО нужно заканчивать эту сомнительную операцию. Я в этом однозначно убежден. И чем раньше, тем лучше. Нужно просто сегодня найти возможность хоть как-то сохранить свое лицо, если это еще возможно, и уйти из этого страшного котла. Думаю, что эти югославские события – это страшное горе. Но они подстегнули и Россию, и Беларусь. И дали возможность еще раз осознать, в каком мире мы живем. И показали, что нам надо прекратить мелкие препирательства и интенсифицировать процессы в Союзе Беларуси и России. В том числе в плане образования Союзного государства.
Формальным поводом для бомбардировок стал отказ сербов вывести войска из Косово – с собственной территории. Для Сербии Косово – не просто область, а национальная святыня православия, место, откуда началась сербская история. Запад поддерживал на территории Косово албанских сепаратистов, под видом косовского контингента там находились американские военные.
По итогу войны Косово так и не получило независимость, а стало черной дырой Европы – точкой транзита наркотиков, торговли людьми и органами. Статус Косово сегодня гарантируют не международные договоры, а огромная американская военная база, самая большая в Европе, которую начали строить за год до бомбардировок. Специалисты говорят, что база в Косово – это главный интерес американцев в Европе, стратегическая точка для разведки и радиоэлектронной борьбы и главный трофей, который американцы получили от раздела Югославии. Через два с половиной месяца непрерывных воздушных ударов лидер Сербии Милошевич подписал мирные соглашения.
Самого Милошевича через год свергнут «Бульдозерной революцией», а новая власть выдаст его международному суду, где национальный герой Сербии умрет при невыясненных обстоятельствах.
Так начал формироваться порядок, «основанный на правилах» – 20-летняя серия войн и цветных революций по всему миру. Разрушенная Югославия стала фундаментом этого миропорядка – а американцы больше не собирались ни с кем считаться. Соратник Милошевича, глава правительства Булатович вспоминал, как подписывали Дейтонские соглашения.
Из воспоминаний Момира Булатовича:
За столом сидели Холбрук и Уоррен, а напротив мы с Милошевичем. Уоррен улыбнулся, протянул нам белую бумагу и сказал: «Вы не понимаете, условий нет. Вы будете делать то, что мы скажем – всегда».
Собственно никто и по сей день другого не ожидает.