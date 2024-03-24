США теряет позиции! Генсек НАТО посетил Азербайджан, Армению и Грузию

Мир откровенно штормит. США с желанием участвовать во всех процессах одновременно теряет позиции. На неделе генсек НАТО Столтенберг посетил Азербайджан, Армению и Грузию. Ситуация по трем странам разная, но нигде американцы не имеют очевидных успехов. Специалисты говорят, что игра идет даже не против России, а против Турции, которая в последнее время усилила позиции на Южном Кавказе.

В Грузии ситуация самая простая для России – у власти находится пророссийская партия «Грузинская мечта». Михаил Саакашвили, который работал с американцами, сидит в тюрьме. А нынешняя грузинская власть ведет себя прагматично, что Россию вполне устраивает. Столтенберга приняли с традиционным гостеприимством и подтвердили готовность вступить в НАТО – но без желания воевать с Россией. Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО:

Хорошо вновь вернуться в Баку и хорошо вновь находиться здесь, поскольку это показывает, как высоко мы ценим партнерство Грузии и НАТО. При этом не обошлось без конфуза. Генсек на пресс-конференции перепутал столицу. Никто его не исправил. Зачем, если все очевидно. Пока Южная Осетия и Абхазия находятся под российским контролем, никакое вступление Грузии в НАТО невозможно. Самая сложная для НАТО ситуация в Азербайджане – после победы в Карабахской войне власть там значительно укрепилась, а отношения с Западом, наоборот, стали прохладными. Ключевой союзник Азербайджана – Турция, с которой, как и с Азербайджаном, у России прагматичные отношения, которые не станут портить ради американцев. Алиев дал понять, что тема Карабаха его больше не интересует – НАТО просто нечего ему предложить, а всю необходимую военно-техническую помощь стране оказывает Турция.

Азербайджан больше интересуют поставки нефти и газа в страны Евросоюза – но и здесь всем очевидно, что пока идет конфликт в Украине, альтернативы азербайджанским поставкам нет. При этом Турция явно не хочет усиления влияния США и НАТО в Азербайджане, так что любое сотрудничество призрачное. Третьей точкой визита стала Армения. Пашинян ранее заявил о намерении выйти из ОДКБ. Но здесь ему нужна поддержка парламента, что практически нерешаемо.

Еще одна проблема – урегулировать территориальные споры. И только потом страна сможет вступить в НАТО. Вариант практически нереальный. Ведь Запад всячески тормозит подписание договора по Карабаху, чтобы сохранять рычаги влияния на обе страны. Так что и здесь Столтенбергу ничего не светит. И все мы знаем, что такое мирное урегулирование по-натовски. Это военный ультиматум, бомбардировки и распад страны. Ровно 25 лет назад именно так начались боевые действия против Югославии. Агрессия цинично была названа «гуманитарной интервенцией». 78 дней, порядка 38 тысяч боевых вылетов, 2300 авиаударов – так в сухих цифрах выглядит операция НАТО «Союзная сила». На деле же за два с половиной месяца варварского вторжения в Сербии погибли более 2000 человек. Спасать сербов было просто некому – а для американцев наступил золотой век, почти 20 лет непрерывного господства. Олбрайт и Клинтон требовали от Ельцина публично поддержать агрессию, пользуясь тяжелым экономическим положением России. Но даже при желании Россия не имела финансовых ресурсов, чтобы помочь Союзной Югославии. Невозможно было оказать и военную помощь – Югославия была окружена членами НАТО, которые закрыли воздушное пространство. Во время первого месяца бомбардировок парламент Югославии обратился с просьбой принять страну в российско-белорусский союз. Ельцин заявил, что не даст втянуть Россию в войну. А вот Александр Лукашенко стал первым лидером, который посетил Белград после начала бомбардировок.