Все, что касается Украины, сегодня вызывает тревогу и пристальное внимание. А если учесть, что в дела Незалежной вмешиваются все кому не лень, ситуация становится напряженной. Никак не угомонятся Макрон и его сторонники. Пьер Шилль, начальник штаба cухопутных войск Франции, генерал :

Французская армия готовится к самым трудным сражениям, заявляет о себе и демонстрирует это – si vis pacem, para bellum – «хочешь мира, готовься к войне». Французский Генштаб рвется в Украину – вопреки желанию США и даже самого Киева. Пока американцы ищут кредитные средства, а руководство Украины заявляет, что им не нужны солдаты, а только деньги и оружие, французы пытаются, наоборот, зайти в горячую точку. Сами французы откровенно иронизируют и в ведущих изданиях, не стесняясь, говорят о том, что за новым Наполеоном на киевские баррикады идти никто не планирует.

Да и в Евросоюзе никто, кроме Прибалтики, инициативу французов не поддержал. Более того, сам Макрон был вынужден публично оправдываться, мол, он не считает Францию стороной конфликта. В своих витиеватых попытках выглядеть непричастным он не одинок, ни одна из стран Запада не называет поставки оружия, финансирование и обучение ВСУ «участием в конфликте». Однако речь о последней мере – вводе военного контингента. Это 2 тысячи французских солдат, которых Франция якобы готова перебросить через Болгарию и Румынию «на первом этапе». Судя по всему, Францию интересуют не позиционные бои в Запорожье, где французский (или любой другой) контингент ничего не изменит из-за характера войны, и не Харьков, где западные специалисты уже присутствуют и получают опыт диверсионных действий. Вероятно, готовится прикрытие новых уязвимых направлений. По сути, это сигнал Владимиру Путину, что в случае наступления на юге, например, в сторону Одессы, Франция вмешается в конфликт. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники: якобы Совет безопасности Франции обсуждал возможность высадки в Одессе еще полгода назад. Также можно заметить, как западные делегации демонстративно без всякой надобности посещают Одессу.

И это понятно. Город для них важнее, чем вся Левобережная Украина – на кону контроль устья Дуная и выход к Приднестровью с огромными запасами оружия, которое вывозили из стран Варшавского договора. Но почему тогда НАТО не поддерживает Францию? НАТО – американская структура, и голос Макрона там никому не интересен. Американцы видят, что французы теряют позиции в Африке, и понимают, что им нужна вовсе не Украина, а предмет для торга с Россией – поэтому на словах французов отправляют то в Армению, то в Одессу, пугая русских. Однако американцам никакой размен не нужен – их вполне устроит, если французское влияние и дальше будет слабеть в Африке, а значит, страна не получит дешевый уран, минеральное сырье и доступ к рынкам бывших колоний. Очевидно, что США планируют уничтожить две ключевые экономики Евросоюза – сначала Германию, а потом Францию. Макрон пытается этому сопротивляться.