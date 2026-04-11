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Врата храма Гроба Господня открыли для верующих в Иерусалиме

11 апреля 2026 10:33
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В Иерусалиме уже распахнулись врата храма Гроба Господня. Сотни верующих устремились к Кувуклии, часовне над пещерой погребения Иисуса Христа, чтобы стать свидетелями одного из самых почитаемых чудес в христианском мире – схождения Благодатного огня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Врата храма Гроба Господня открыли для верующих в Иерусалиме-2

Символично, что сразу после открытия дверей в небо взмыли белые голуби, которых паломники встретили как знак мира. Святыню уже заполнили тысячи верующих. Следует отметить, что проведению церемонии предшествовала серьезная подготовка и некоторая неопределенность. Всего пару дней назад из-за сохраняющейся военной угрозы и ракетных обстрелов действовал строгий запрет на посещение святынь. 

Однако, как сообщили в пресс-службе израильской полиции, с 9 апреля кабинет министров пошел на послабления и снял ограничения, открыв доступ к святым местам. Тем не менее, обстановка остается напряженной. Власти продолжают удерживать Иерусалим в кольце усиленной безопасности. Все подходы к храму блокированы военными кордонами, а местная полиция переведена на усиленный режим.

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