Киев готовит провокации в пасхальные праздники в Харьковской области – ВГА

Киев может организовать провокации в пасхальные праздники на территории Харьковской области, пишет ТАСС.

В связи с этим замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк обратился к жителям региона с призывом не посещать массовые мероприятия 11 и 12 апреля. Согласно имеющимся данным, ВСУ не исключают возможности осуществить провокационные действия в преддверии праздника «с последующей попыткой обвинить в этом Россию», – подчеркнул политик.

Фото: Pinterest