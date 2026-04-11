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Мелания Трамп ведет линию, противоречащую стратегии мужа по делу Эпштейна

11 апреля 2026 10:03
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Мелания Трамп ведет линию, противоречащую стратегии мужа по делу Эпштейна-0

Публичное опровержение со стороны первой леди Соединенных Штатов Меланьи Трамп слухов о ее личных связях с осужденным за секс-торговлю финансистом Джеффри Эпштейном идет вразрез со стратегией ее мужа, пишет РИА Новости со ссылкой на швейцарскую газету Neue Zürcher Zeitung.

В статье сообщается, что появление Мелании Трамп было внезапным. «Предложение первой леди также кажется странным, поскольку оно не соответствует предыдущей стратегии ее мужа в отношении скандала с Эпштейном», – указывает автор. Издание подчеркивает, что Дональдом Трампом и его окружением уделяется этому делу максимально мало внимания.

Газета уточняет, что остается неясным мотив решения Меланьи Трамп открыто вернуть внимание к скандалу, который начали забывать. Такие шаги, как отмечается, подогрели среди общественности слух о ее возможном конфликте с супругом.

Фото: Pinterest

# Дональд Трамп # Международная политика # Мелания Трамп

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