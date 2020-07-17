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Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

17 июля 2020 08:29
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Новости мира. Земляне подобрались к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца-1

Это удалось сделать благодаря аппарату Solar Orbiter, который запустили в космос в феврале. Первые кадры, полученные в ходе сближения устройства со звездой, превзошли все ожидания учёных.  

Оказалось, что Солнце буквально усеяно структурами, которые астрономы назвали кострами. Некоторые предполагают, что это нановспышки, свидетельства существования которых до сих пор были лишь косвенными.  

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца-4

Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца-6

Масштабная миссия разработана НАСА совместно с Европейским космическим агентством. Ожидается, что в конечном итоге запущенный аппарат приблизится к Солнцу на 40 миллионов километров – то есть ближе, чем какой-либо другой спутник, изучавший эту звезду.  

# Астрономия # Фотофакт

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