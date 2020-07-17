Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

Новости мира. Земляне подобрались к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Земляне подобрались к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это удалось сделать благодаря аппарату Solar Orbiter, который запустили в космос в феврале. Первые кадры, полученные в ходе сближения устройства со звездой, превзошли все ожидания учёных.
Оказалось, что Солнце буквально усеяно структурами, которые астрономы назвали кострами. Некоторые предполагают, что это нановспышки, свидетельства существования которых до сих пор были лишь косвенными.
Масштабная миссия разработана НАСА совместно с Европейским космическим агентством. Ожидается, что в конечном итоге запущенный аппарат приблизится к Солнцу на 40 миллионов километров – то есть ближе, чем какой-либо другой спутник, изучавший эту звезду.