Solar Orbiter прислал первые снимки Солнца

Новости мира. Земляне подобрались к Солнцу на рекордно близкое расстояние, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это удалось сделать благодаря аппарату Solar Orbiter, который запустили в космос в феврале. Первые кадры, полученные в ходе сближения устройства со звездой, превзошли все ожидания учёных.

Оказалось, что Солнце буквально усеяно структурами, которые астрономы назвали кострами. Некоторые предполагают, что это нановспышки, свидетельства существования которых до сих пор были лишь косвенными.