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На Китай снова обрушатся ливни и грозы

17 июля 2020 08:37
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Новости Китая. Новое предупреждение в связи с непрекращающимися ливнями получили жители Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

На Китай снова обрушатся ливни и грозы-1

По прогнозам синоптиков, на ряд провинций страны 17 июля обрушатся обильные осадки, сильный ветер и грозы. Непогода испытывает Поднебесную уже несколько недель.

На Китай снова обрушатся ливни и грозы-4

Только на востоке страны наводнения затронули свыше 6 миллионов жителей.

# Наводнение # Фотофакт

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