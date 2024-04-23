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Впервые российская армия уничтожила украинский комплекс ПВО HAWK

23 апреля 2024 14:16
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Российскими военными уничтожен склад беспилотников 113-й бригады ВСУ и пусковая установка ЗРК MIM-23 HAWK. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Кроме этого, российские военнослужащие нанесли удары по складу беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 115 районах.

Тайваньский портал «Чжунши синьвэньван»  в июле 2023 года сообщил, что США планирует закупить на Тайване списанные ЗРК MIM-23 HAWK и сотни реактивных снарядов для поставки в Украину.

В министерстве обороны Тайваня эту информацию не подтверждали, но отмечали, что законодательство острова допускает перепродажу вооружений при особых обстоятельствах.

# Оружие и боеприпасы

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