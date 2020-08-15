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США перебросят ещё тысячу военных в Польшу

15 августа 2020 14:22
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Новости мира. США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США перебросят ещё тысячу военных в Польшу-1

Соответствующее соглашение подписали Госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Таким образом, общая численность группировки Соединенных Штатов в этой восточно-европейской стране составит более 5 с половиной тысяч военнослужащих.  

США перебросят ещё тысячу военных в Польшу-4

Планируется, что подкрепления перебросят в Польшу из ФРГ. Кроме того, будут переведены несколько американских военных командных структур.  

# НАТО # Майкл Помпео # Мариуш Блащак # Фотофакт

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