США перебросят ещё тысячу военных в Польшу

Новости мира. США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее соглашение подписали Госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Таким образом, общая численность группировки Соединенных Штатов в этой восточно-европейской стране составит более 5 с половиной тысяч военнослужащих.
Планируется, что подкрепления перебросят в Польшу из ФРГ. Кроме того, будут переведены несколько американских военных командных структур.