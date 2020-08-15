США перебросят ещё тысячу военных в Польшу

Новости мира. США перебросят в Польшу еще тысячу военнослужащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующее соглашение подписали Госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Польши Мариуш Блащак. Таким образом, общая численность группировки Соединенных Штатов в этой восточно-европейской стране составит более 5 с половиной тысяч военнослужащих.