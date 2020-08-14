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На территории Польши развернулись учения войск НАТО

14 августа 2020 19:46
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Новости мира. Совсем рядом с Беларусью, на территории Польши, буквально вдоль наших рубежей в эти дни развернулись учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни солдат из США прибыли на полигоны.

На территории Польши развернулись учения войск НАТО-1

Тренировки идут с использованием тяжелой гусеничной техники.

На территории Польши развернулись учения войск НАТО-4

На территории Польши развернулись учения войск НАТО-6

В то же время британские войска из эстонской батальонной группы НАТО прибыли в Латвию. Здесь проходят учения и тренировки с использованием бронетехники.

# Международная политика # Фотофакт

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