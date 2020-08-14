На территории Польши развернулись учения войск НАТО

Новости мира. Совсем рядом с Беларусью, на территории Польши, буквально вдоль наших рубежей в эти дни развернулись учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни солдат из США прибыли на полигоны.
Новости мира. Совсем рядом с Беларусью, на территории Польши, буквально вдоль наших рубежей в эти дни развернулись учения НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сотни солдат из США прибыли на полигоны.
Тренировки идут с использованием тяжелой гусеничной техники.
В то же время британские войска из эстонской батальонной группы НАТО прибыли в Латвию. Здесь проходят учения и тренировки с использованием бронетехники.