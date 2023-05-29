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США отправили 700 военных для подавления протестов в Перу

29 мая 2023 16:53
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Тотальный контроль – важная составляющая внешней политики США. Закрыв глаза на регулярные шествия в разных частях своей страны, Вашингтон отправляет 700 военных на подавление протестов в Перу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

США отправили 700 военных для подавления протестов в Перу-1

Не стыдясь вмешиваться в дела других, Штаты намерены установить порядок в Лиме. Демонстрации там начались еще в декабре, после ареста президента Кастильо. За это время в ходе столкновений с правоохранителями погибли 70 человек, тысячи арестованы. Напомним, ранее суд Перу принял решение о предварительном заключении Кастильо на 18 месяцев, позже срок был увеличен до трех лет. В связи с новыми обвинениями в организованной преступности. 

# Международная политика # Фотофакт

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