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США не в силах увеличить обороты изготовления ракет

20 июля 2024 14:50
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Пытаясь нарастить военные поставки Украине, американские власти уже не в силах увеличивать объемы производства снарядов. Соединенные Штаты не могут поднять обороты изготовления ракет «Патриот» из-за дефицита критически важных компонентов для сборки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США не в силах увеличить обороты изготовления ракет-1

Одно из предприятий производит 30 таких ракет в год, но это число можно увеличить вдвое. При этом Вашингтон планирует нарастить выпуск боеприпасов с 500 единиц до 750 по всему миру. Однако повысить производительность не получается, предприятиям не хватает самонаводящихся боеголовок. Кроме того, заводам пока не хватает промышленных мощностей. Может пройти несколько лет, прежде чем США сможет увеличить выпуск продукции.

# Военно-промышленный комплекс # Новости США

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